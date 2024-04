Tesla salva-vita: produttore ha un infarto, l'auto lo porta in pronto soccorso

Alcune storie sono davvero incredibili e meritano di essere raccontate. Spesso si sente dire che il progresso tecnologico incarnato da robot e sistemi avanzati sostituirà l'uomo nel futuro, eppure non ci rendiamo conto di quanto una sinergia fra uomo e macchina possa essere fruttuosa. Perciò, forse, questa è una storia che potrebbe far cambiare idea: un'auto dell'azienda di Elon Musk ha contribuito a salvare un uomo in corso d'infarto.

Lui si chiama Max Paul Franklin, produttore tv americano in Carolina del Nord, e una notte – mentre era nella sua abitazione – si sente male. Ha un principio di infarto – ma lo scoprirà solo in seguito – ma ha anche un basso livello di glucosio nel sangue. La sua prima mossa non è chiamare l'ambulanza, come chiunque altro avrebbe fatto, ma è salire a bordo della propria Tesla Model Y, che lo porta in autonomia fino al pronto soccorso.

La gratitudine del produttore

La notizia – nell'era dei social onnipresenti – è esplosa ovunque, e ovviamente è anche arrivata all'orecchio di Elon Musk, che su X ha scritto: "Sono contento che Tesla FSD fosse lì per aiutarti e che tu ti senta bene!" L'FSD di cui parla il magnate altro non è che il Full Self-Driving, ossia guida completamente autonoma. Dopo poco sono arrivate anche le parole del produttore, sempre su X, fortunatamente ripresosi e non in pericolo di vita: "Non avendo tempo da perdere, mi sono rivolto alla mia Model Y per ricevere assistenza. Attivando la nuova funzionalità Full Self-Driving con un semplice doppio clic sulla leva del piantone dello sterzo, sono rimasto sbalordito dai risultati.”

A quanto pare la Model Y, dalla casa dell'uomo sino al pronto soccorso, è riuscita a guidare da sola per 21 km circa, addirittura parcheggiando nei pressi dell'ospedale senza il suo aiuto. Franklin non poteva che essere grato a Tesla per la sua efficienza, tanto da sottolineare quanto sia "l'apice dell'innovazione automobilistica oggi. Le sue capacità salvavita nei momenti critici ne sottolineano la superiorità. Il salto dai veicoli tradizionali alla funzionalità Full Self-Driving di Tesla è come passare da un telefono base a uno smartphone".

