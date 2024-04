Passione Formula 1: la Ferrari di Leclerc versione Lego esposta a Cremona Fiere

Al Cremona&Bricks, questo weekend appena passato, una delle protagonsite che ha attirato l'attenzione dei visitatori è stata la Ferrari di Charles Leclerc. Attenzione, però, non parliamo dell'auto originale ma della sua versione Lego ! Non male, comunque, soprattutto per chi è appassionato di modellini.

La Ferrari rosso fuoco

La Ferrari numero 16 è stata realizzata da Marco Aldovini, appassionato di motorsport e Lego, che l'ha studiata nei minimi dettagli. Rossa fiammante con volante e ruote realizzate ad hoc e stampate in 3D in scala 1:8, la vettura è stata esposta in una delle manifestazioni più grandi in Italia dedicata ai mattoncini colorati. Aldovini ha detto: “Nella mia collezione di auto non poteva mancare quella del campione monegasco. Ho utilizzato 3.300 lego per costruire quest’auto, oltre ad aver realizzato personalmente alcuni pezzi come gomme e volante stampati in 3D per renderla ancora più realistica oltre agli adesivi che arrivano direttamente dall’Inghilterra."

