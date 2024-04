A 88 anni semina il panico contromano per 8 chilometri in autostrada

L'ennesimo caso di un automobilista contromano che semina il panico in strada arriva direttamente da Tarvisio, in provincia di Udine e il protagonista della vicenda è un 88enne che ha percorso ben 8 chilometri nel senso di marcia sbagliato, attraversando anche due gallerie.

L'errore all'ingresso dell'autostrada

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento della Polizia non si sono registrati feriti: gli agenti sono riusciti a bloccare il traffico e a fermare l'anziano conducente prima che la situazione potesse peggiorare. L'episodio è accaduto intorno all'ora di pranzo di venerdì 12 aprile, con numerosi automobilisti che hanno contattato le Forze dell'Ordine per avvisare dell'automobile contromano sulla corsia di sorpasso in direzione Austria. Secondo le prime indagini, anche grazie ai filmati di videosorveglianza, sembra che l'uomo abbia fatto ingresso per errore sull'autostrada e, trovandosi di fronte alla barriera di Ugovizza, abbia deciso di invertire la marcia, senza rendersi conto di viaggiare contromano fino alla galleria di Tarvisio. L'individuo è stato multato e gli è stata ritirata la patente. Il veicolo invece è stato posto sotto fermo amministrativo.

