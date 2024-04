Leclerc diventa un manga: eccolo sulla Ferrari speciale da oltre 350mila euro

Una Ferrari 812 GTS , con un prezzo di listino che supera i 350mila euro , è stata personalizzata in modo molto particolare e, questo è il caso di dire, originale! Il protagonista di questa customizzazione è un personaggio noto a tutti, quasi venerato in Formula 1. Di chi parliamo? Di Charles Leclerc , ovviamente!

Leclerc diventa un fumetto

Il video è stato postato nelle storie Instagram del giornalista Laurent Dupin. La Ferrari dalla livrea viola sfoggia per tutta la carrozzeria dei disegni manga alquanto dettagliati e precisi. Sembrano personaggi diversi fra loro, frutto di un lavoro senz'altro meticoloso, eppure il volto è sempre lo stesso, quello del pilota della Scuderia Ferrari, ritratto in differenti vesti: con l'abbigliamento per la pista, in versione cowyboy, poi elegante e infine casual chic. Da qualsiasi angolazione si osservi la supercar, c'è l'immagine manga di Charles Leclerc. Addirittura, sul cofano, è presente il suo numero, il 16, dentro il quale è stato disegnato solo il suo viso. Il tutto è legato da una sorta di spartito musicale, che aggancia il numero 16 al resto delle rappresentazioni. Un'idea geniale, non c'è ombra di dubbio, e lo sa pure Leclerc stesso, che su X ha repostato il video dicendo essere una cosa molto carina!

Passione Formula 1: la Ferrari di Leclerc versione Lego esposta a Cremona Fiere