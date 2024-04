Torino, scaraventa sassi contro auto e poi se la prende con i carabinieri

L'arresto

Il giovane aggressore non solo a furia di scaraventare sassi ha rotto il parabrezza del mezzo, ma ha anche provocato danni fisici a una persona nell'auto, che è stata colpita alla mandibola e all'occhio destro. Per fortuna, il furfante è stato beccato in seguito dai Carabinieri, i quali ne hanno appreso l'identità grazie ai testimoni presenti nel momento dello spiacevole episodio, e alla fine è stato arrestato per lesioni personali con l'aggravante dell'utilizzo di un oggetto contundente e di danneggiamento. Ma non è finita qui perché non contento, il 25enne ha assalito gli stessi agenti dell'arma mentre lo stavano conducendo in caserma. Questo, ad ogni modo, da quel che si apprende, non era nemmeno un caso isolato, poiché il ragazzo era già recidivo. Ci si augura che le attuali – e tante accuse – possano servirgli da lezione.

