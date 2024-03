La polizia gli riporta l'auto: automobilista scopre che era stata rubata

I furti di auto sono praticamente all'ordine del giorno e, nonostante tecnologie sempre più all'avanguardia, il numero rimane sempre piuttosto alto. Talvolta, però, i furti hanno anche dei risvolti quasi comici. Per esempio c'è stato l’uomo che aveva denunciato la scomparsa della sua auto ma si sia accorto solo in un secondo momento di averla parcheggiata nel box sbagliato. E poi c’è il recente episodio avvenuto a Calvizzano, comune alle porte di Napoli, dove una persona non si era neppure accorta del furto del suo mezzo. Lo ha scoperto quando la polizia glielo ha riconsegnato.