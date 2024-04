Una Ferrari selvaggia e in mezzo ai rifiuti: la foto a Como è virale

Parcheggi selvaggi cercasi? Basta addentrarsi nel mondo del web che regala sempre immagini degne di nota (si fa per dire). L’ultima arriva da Como e ritrae una Ferrari 458 , con targa tedesca, parcheggiata in una via del centro dove non è permesso il transito delle auto , di fronte a dei negozi e, cosa ancora più divertente, accanto a una pila di scatoloni e rifiuti . Un ossimoro a tutti gli effetti.

Sempre la solita abitudine

Chiaramente non sono noti i motivi di questo parcheggio selvaggio, ma essendo piuttosto abituati al non rispetto delle norme di circolazione, non è certo una scena che sorprende. Italiani e turisti, nessuna distinzione, anche se in questo caso si tratta di un cittadino straniero che forse non si è reso conto del fatto che in centro storico non si possa circolare, né tantomeno parcheggiare.

A stupire, piuttosto, è la contrapposizione Ferrari-rifiuti: il lusso e l’eleganza da una parte e la spazzatura dall’altra.

Torino, scaraventa sassi contro auto e poi se la prende con i carabinieri