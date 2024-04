Blocca bus e tram con l'auto: la reazione dei passeggeri indignati è clamorosa

È in fondo una questione di rispetto, pur capendo la difficoltà. Negli ultimi giorni sono andate virali delle immagini che ritraevano alcuni passeggeri del trasporto pubblico milanese (ma è successo anche a Roma) tentare di spostare le vetture che, parcheggiate dove non dovevano, bloccavano il passaggio a un autobus e a un tram.

La collera dei passeggeri

Stufi e indignati, in entrambe le occasioni in cui questo è avvenuto, i passeggeri sono andati a scuotere il veicolo d'intralcio al fine di spostarlo. Nella speranza di riuscirci, hanno cominciato a spingere e addirittura un gruppo di ragazzi ha provato a sollevare il mezzo che era parcheggiato irregolarmente. L'augurio è che episodi del genere non si ripetano, e che si trovino delle soluzioni affinché i cittadini possano tranquillamente e senza preoccupazioni lasciare la propria auto in un parcheggio in regola che sia disponibile. Ne vale per la salute del sistema logistico delle città, e per non arreccare fastidi, noie e lecite arrabbiature a chi invece lavora nel trasporto pubblico e a chi, di conseguenza, ne usufruisce.

