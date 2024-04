Ferrari azzurra, la speciale novità nel GP di Miami: ecco il perché

Perché la Ferrari non avrà la consueta livrea di color rosso in occasione del Gran Premio di Miami? A svelare il cambiamento in vista del weekend californiano è la stessa Scuderia di Maranello che sui propri canali ufficiali ha annunciato uno speciale ritocco al design delle monoposto e dell'outfit di Carlos Sainz e Charles Leclerc . La rossa si tingerà di tonalità d'azzurro per omaggiare la storia e la tradizione: 'Azzurro La Plata' e 'Azzurro Dino' sono le due sfumature cromatiche che accompegnarenno la Ferrari nella tappa statunitense.

Azzurro La Plata e Azzurro Dino, le sfumature Ferrari

"Una speciale livrea della SF-24 di Formula 1 che sarà impiegata unicamente per la gara di Miami e svelata in Florida", si legge sul sito della Ferrari che spiega così la scelte azzurra: "L'Azzurro La Plata, piuttosto chiaro, colore nazionale delle auto delle squadre argentine, era simile alla tonalità che Alberto Ascari portò in gara nelle sue stagioni più vincenti. L'italiano due volte campione del mondo era infatti solito indossare una maglia azzurra con un casco coordinato, che erano i suoi protafortuna. Dello stesso colore erano le tute dei piloti negli anni Sessanta, come John Surtees, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti, Chris Amon e Niki Lauda". Nella descrizione dell'Azzurro Dino, viene aggiunto: "Un blu più carico che attirò l’attenzione di diversi piloti della Scuderia e in particolare di Arturo Merzario e Clay Regazzoni, l’ultimo a indossarlo nel 1974. Da allora, sulle tute dei piloti l’azzurro ha lasciato il posto al rosso, e a volte il bianco".

Ferrari, 70 anni oltreoceano

Un omaggio alla storia della Ferrari anche per celebrare il legame tra la Scuderia e il mondo delle corse americano nell'anno del 70° anniversario del brand oltreoceano: "Qui il Rosso Corsa, tonalità che sin dagli Anni Venti ha contraddistinto le automobili da competizione italiane, ha lasciato il posto al bianco-blu degli Stati Uniti nelle ultime due gare della stagione di F1 del 1964, un accostamento utilizzato anche per altre vetture del North American Racing Team (N.A.R.T.) fondato dall’importatore Luigi Chinetti". Sui social network è scattata subito la curiosità dei tifosi che ora fremono per attendere la Ferrari in Blu nel GP di Miami.

