Sequestrata e venduta all'asta dei sequestri: la storia svizzera della Lamborghini Gallardo

Quando la Polizia cantonale di Basilea Campagna ha organizzato l’asta di oggetti smarriti e confiscati non si aspettava certo di concluderla col botto. Tra gli oggetti battuti all’asta, infatti, c’era anche una Lamborghini Gallardo 140 che è stata venduta per 57mila franchi svizzeri, ovvero più di 58mila euro . Una risultato sorprendente.

L’auto non partiva

Partiamo con la premessa che un evento come questo - tenutosi a Liestal - ha incuriosito e non poco, sono state centinaia le persone accorse, anche per la presenza della Lamborghini Gallardo 140, esemplare di prestigio che raramente capita di vedere in occasioni del genere (un'altra auto presente era una BMW X4 xDrive20d). Il prezzo di partenza del bolide della Casa di Sant’Agata Bolognese era fissato a 40mila franchi (quasi 41mila euro) ma non sono mancati rilanci e colpi di scena che hanno portato la cifra finale di vendita a salire fino a oltre 58mila euro, come dicevamo all’inizio.

Ma c’è un ma. Subito dopo l’acquisto, il nuovo proprietario non è riuscito a sfrecciare immediatamente con la sua nuova vettura. La Gallardo, infatti, non si accendeva casa batteria scarica. Problema tuttavia risolto poco dopo con un caricabatterie portatile.

