Leclerc, si fa subito difficile: Ferrari in testacoda a Miami

MIAMI (Stati Uniti) - Inizio in salita per la Ferrari nel Gran Premio di F1 a Miami. Durante la prima sessione di prove libere Charles Leclerc è andato in testacoda alla curva 16 ed è stato costretto a spegnere il motore della sua macchina. I commissari hanno alzato la bandiera rossa interrompendo per qualche minuto la sessione e consentire al pilota monegasco di fare ritorno mestamente ai box. Una partenza complessa nel weekend californiano per il team Ferrari con l'unica sessione di libere che il monegasco non affronterà.