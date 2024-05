Leclerc 2° nelle qualifiche Sprint a Miami: Verstappen scatterà dalla pole

MIAMI (Stati Uniti) - Max Verstappen conquista la pole position delle Qualifiche Shootout del GP di Miami (valide per la gara sprint di domani pomeriggio, ore 18 italiane) precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra RedBull di Sergio Perez in una sessione che ha visto le Mercedes di Hamilton e Russell restare clamorosamente fuori dai primi dieci. Il campione del mondo lancia subito un messaggio per il weekend californiano e chiude davanti alla Ferrari del pilota monegasco che riscatta l'errore commesso nelle prove libere. 5ª posizione per l'atro ferrarista Carlos Sainz, crollo McLaren nella SQ3.