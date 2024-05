F1, Newey a sorpresa: "Con Hamilton in Ferrari? Vi svelo il mio futuro"

" Hamilton mi vorrebbe in Ferrari ? È molto gentile da parte sua, sono molto lusingato . Al momento voglio prendermi una piccola pausa e poi vediamo che succede". Adrian Newey , intercettato a Miami da Martin Brundle per gli inglesi di "Sky Sports F1", continua a non sbilanciarsi sul suo futuro dopo l'ufficialità del divorzio dalla Red Bull a inizio 2025. "La Formula Uno consuma tutto, sono ormai in questo mondo da un po' - racconta -. Il 2021 è stato un anno davvero impegnativo , da un lato la lotta serrata con la Mercedes e dall'altro il lavoro sulla RB18 per la stagione successiva. A un certo punto, come diceva Forrest Gump, mi sono sentito un pochino stanco ".

Newey: "È il momento giusto"

Newey confessa di aver iniziato a maturare la sua decisione durante lo scorso inverno: "Sono in una posizione molto fortunata per cui non ho bisogno di lavorare per vivere. Lavoro perché mi diverto e ho semplicemente sentito che ora è il momento giusto per fare un passo indietro, fare una pausa e fare il punto sulla mia vita". Il 65enne ingegnere inglese vuole godersi un po' di riposo assieme alla moglie e ai suoi cani: "Poi magari arriverà il momento in cui, mentre sarò sotto la doccia, mi dirò: 'Ok, la mia prossima avventura sarà questa'. Ma al momento non ho progetti".