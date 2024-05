Automobilisti troppo aggressivi e distratti: lo studio rivela i nuovi pericoli alla guida

Sebbene le norme del codice della strada siano redatte per tutelare gli automobilisti e tutti gli utenti della strada, la maggioranza degli automobilisti le ignora, non pensando ai pericoli per la sicurezza, propria e altrui. Lo dicono i dati: l'85% degli automobilisti europei dichiara di superare di alcuni chilometri orari il limite di velocità indicato (il 82% degli automobilisti italiani); il 58% dichiara di non rispettare le distanze di sicurezza (56%); in autostrada, il 53% circola sulla corsia centrale anche se la corsia di destra è libera (50%); il 35% sorpassa a destra in autostrada (27%).