Ecco 6 auto d'epoca da tenere d'occhio che potrebbero rendere una fortuna

Il settore delle auto d'epoca è in costante crescita . Non solo appassionati "di una certa età", ma anche i giovani si stanno avvicinando sempre di più, complici ritrovamenti di vecchie auto di padri e nonni che fanno nascere una nuova passione. Alcuni vogliono solo mettersi al volante e guidare, altri fare un investimento. Secondo carVertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, i modelli d’auto d’epoca, se scelti con cura e facendo attenzione che non abbiano difetti, possono addirittura raddoppiare il proprio valore , anche dopo diversi anni. Come riconoscere un buon investimento? Per far sì che un’auto venga riconosciuta come auto d’epoca bisogna tenere in considerazione diversi fattori, tra cui il volume di produzione, il prezzo e le ragioni della produzione .

Investimenti da non perdere: ecco i modelli

Tra le auto da attenzionare, che potrebbero vedere aumentare il loro valore in futuro, ci sono la Mercedes-Benz 500SL o 600SL (telaio R129), modello molto raffinato per l'epoca e spesso ricercato dagli appassionati di auto tedesche, e l’Audi S2 Coupé, equipaggiata con l'iconico motore 2.2 a 5 cilindri e 20 valvole, offre molta potenza pur mantenendo l'iconico look Audi. Ma la lista continua con la Peugeot 205 GTI 1.9, considerata forse come origine delle hot hatch, un’auto con cui ci si può divertire nonostante una potenza moderata rispetto agli standard di oggi. Ci sono poi la Citroen SM, un’iconica Citroen con un tocco di Maserati, una vettura speciale con sospensioni più raffinate di quelle delle auto di lusso di oggi, e la Lancia Delta Integrale EVO (o EVO2), estremamente costosa e con un pedigree da Campionato del Mondo Rally.

Mantenere la vettura in perfette condizioni

Gli acquirenti di un’auto d'epoca possono essere divisi in due gruppi: quelli che comprano e vendono le auto per trarne profitto e quelli che le acquistano per l’esperienza di guida, utilizzandole in occasioni speciali. Chiaramente in entrambi i casi, il mezzo va tenuto in perfette condizioni, altrimenti perde il suo valore.

Quali sono le accortezze da tenere in considerazione quando si vuole acquistare un’auto d’epoca? Di solito si pensa che trattare con venditori privati sia più semplice, in realtà questo comporta dei rischi: può essere difficile capire a un primo sguardo come il veicolo sia stato mantenuto e guidato. Nella maggior parte dei casi, i concessionari sanno bene cosa vendono e per questo le auto più vecchie e ben conservate sono significativamente più costose quando vengono vendute dai concessionari: l'intero processo di acquisto è più trasparente, poiché i propri veicoli vengono attentamente controllati prima di essere venduti. Inoltre, i concessionari prestano anche molta attenzione alla provenienza dell’auto.

Un altro aspetto da tenere in considerazione, per capire se valga la pena investire, è verificare che le auto siano fedeli al design originale. Infatti, anche le auto d'epoca da collezione sono spesso ricondizionate e riverniciate.

Infine, bisogna prestare attenzione ai documenti di manutenzione. Le auto d'epoca possono avere una storia di assistenza molto antica e alcuni di questi documenti potrebbero non essere mai stati digitalizzati. Quindi l'unica prova disponibile delle buone condizioni è la documentazione di manutenzione.

