Alfa Romeo storiche in mostra al Centro di Arese

Come funziona il concorso

Il Concorso RealAlfa, indetto dal Consiglio Direttivo del Registro Italiano Alfa Romeo (R.I.A.R.) in collaborazione con ACI Storico, avrà il suo apice con un evento aperto al pubblico il 2 giugno presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese, durante il quale verranno premiate le prime due auto di ogni categoria e, tra le vincitrici di classe, verrà eletta dalla giuria l’auto vincitrice assoluta (Best in Show) del Premio Tabucchi.

I modelli esposti

Per supportare l’iniziativa Il Centro di Arese ospiterà anche la mostra (gratuita) con protagoniste cinque auto iconiche Alfa Romeo di provenienza del R.I.A.R. Si tratta dell’Alfa Romeo 1900 T.I., 1952/54, con un 4 cilindri in linea da 1884 cc, 100 CV e una velocità massima di 170 km/h (1.095 esemplari realizzati); Alfa Romeo 1900 Berlina, 1950/54, con un 4 cilindri in linea da 1884 cc, 80 CV e in grado di raggiungere i 150 km/h (7.407 esemplari); Alfa Romeo Montreal, 1970/77, che monta l’8 cilindri a V da 2593 cc,197 CV e una velocità massima di 220 km/h (3.925 esemplari); Alfa Romeo 75 1.8i turbo, 1986/88, spinta dal 4 cilindri in linea da 1779 cc, 155 CV e in gradi di raggiungere i 205 km/h; infine, Alfa Romeo Spider, 1995/2000, che monta il 4 cilindri in linea da 1970 cc, 150 CV, con una velocità massima di 210 km/h (prodotta in oltre 30mila unità).

