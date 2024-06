Carburanti, i prezzi calano in Italia. E in Europa?

Secondo la rilevazione del 10 giugno 2024 che arriva dall’osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina tra il 3 giugno e il 9 giugno 2024 è stato di 1,851 euro al litro, -0,78% rispetto alla settimana precedente. Il prezzo medio del gasolio, invece, è stato di 1,695 euro al litro, -0,94%. In ribasso anche il Gpl a 0,715 euro al litro (-0,23%), il prezzo del metano al contrario è aumentato (+0,18%) ed è a 1,306 euro. Dati che raccontano, dunque, un lieve ma costante calo dei prezzi del carburante in Italia.

I prezzi in Italia per self e servito

Andando avanti, facciamo una panoramica dei prezzi medi in modalità self. I dati elaborati da staffetta quotidiana dell’11 giugno 2024 registrano la benzina a 1,849 euro/litro (compagnie 1,852, pompe bianche 1,842), il diesel a 1,698 euro/litro (compagnie 1,701, pompe bianche 1,691). E poi ci sono i prezzi medi al servito: la benzina è a 1,992 euro/litro (compagnie 2,032, pompe bianche 1,911), il diesel a 1,842 euro/litro (compagnie 1,882, pompe bianche 1,760), e ancora il Gpl a 0,708 euro/litro (compagnie 0,717, pompe bianche 0,697), il metano a 1,326 euro/kg (compagnie 1,343, pompe bianche 1,312).

Danimarca la nazione più cara

Qual è, invece, la situazione in Europa? Dalla rilevazione settimanale della Commissione europea del 3 giugno 2024, si evince che il prezzo medio più basso di benzina e diesel è stato registrato in Bulgaria, rispettivamente 1,343 euro/l e 1,317 euro/l. Il prezzo medio più alto per la benzina è in Danimarca, 2,019 euro/l, e per il diesel in Irlanda, 1,719 euro/l.

Prezzi alti dei carburanti: Italia al quinto posto in Europa