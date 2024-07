Sprint Sachsenring, Martin inarrestabile. Bagnaia acciuffa il podio

SACHSERING (Germania) - Jorge Martin (Ducati Pramac) torna alla vittoria e lo fa nella gara sprint del Sachsering battendo di forza Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) con Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) 3° al traguardo. Dopo una brutta partenza Martin ha superato prima Oliveira e poi Bagnaia per scappare via a modo suo gestendo e poi dando lo strappo decisivo negli ultimi giri. Un successo che torna a far respirare lo spagnolo leader del mondiale che chiude il sabato con 15 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica. Bene anche Enea Bastianini (4° attaccato a Pecco) e Franco Morbidelli (5°). Marc Marquez (Ducati Gresini), partito 13°, chiude al 6° posto davanti a Maverick Vinales (Aprilia) per 6 millesimo con un pazzesco salvataggio alla curva 1 a 5 giri dalla fine.