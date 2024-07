Ferrari Reward Anticontraffazione, migliaia di prodotti falsi scovati

Attraverso il Ferrari Reward Anticontraffazione, un programma ideato a Maranello per assicurare e difendere l'integrità del marchio, è stato possibile scovare un numero enorme di prodotti contraffatti del cavallino. L'azienda, secondo gli ultimi dati risportati dalla classifica di Kanatr, ha toccato la cifra impressionante di 7,8 miliardi di dollari, circa 7,2 miliardi di euro .

Un arsenale di prodotti falsissimi

Il programma ha smascherato oltre 400mila contraffazioni in tutto il mondo. Tra i prodotti falsi trovati ci sono ben 13.415 cinture, 872 modellini in scala, 57.503 portafogli, 100.351 capi di abbigliamento e 17.438 paia di scarpe. Nel corso dell'anno passato sono stati anche confiscati 30.161 profumi, 17.231 borse e 60.903 orologi, 11.500 scudetti adesivi, 800 monopattini elettrici, 1.092 palloni da calcio e persino 3 automobili. Per ulteriori informazioni sul programma Ferrari Reward Anticontraffazione, è possibile visitare il sito ufficiale all'indirizzo ferrari.com/it-IT/reward-anticounterfeiting.

