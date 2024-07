"Sei come un bambino": clamoroso team radio Red Bull contro Verstappen

MOGYORÒD (Ungheria) - Gara da incubo per il campione del mondo Max Verstappen all'Hungaroring . Il pilota della Red Bull non è masi stato in competizione per la vittoria e ha passato praticamente tutta la gara a lamentarsi duramente con il suo muretto. Verstappen si è lamentato ad inizio gara per il dover ridare la posizione a Norris, poi per l'assetto a detta sua inguidabile, per la strategia con tanto di "sto rimediando ai vostri errori" quando era 6° in rimonta su Leclerc e Hamilton ed infine l'apice della sua frustrazione nel fine gara.

Nella battaglia con Hamilton, prima del contatto a 7 giri dalla fine, Max si è aperto via radio lamentando la manovra di Lewis alla curva 3 con il box che "ha difeso Hamilton" e poi, stufi delle continue lamentele del loro pilota dopo il contatto con il rivale ("Hamilton si è mosso in frenata!"), il suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase ha risposto "Non inizierò una battaglia via radio con gli altri team, lasciamo lavorare gli steward. Fare queste cose via radio è da bambini, Max”. L'olandese incontrerà i commissari di gara alle 17.50 ed, in caso di penalizzazione, potrebbe subire 10" di penalità slittando al sesto posto dietro Sainz.

Hamilton sul contatto con Verstappen

"Ringrazio il pubblico che è stato fantastico. Congratulazioni a Piastri per la prima vittoria ed alla McLaren per la doppietta. La mia vecchia famiglia, la mia vecchia squadra, che torna davanti. Noi non avevamo il passo della McLaren, forse neanche quello della Red Bull. Però siamo stati bravi, soprattutto all'inizio a gestire le gomme". Lo ha dichiarato Lewis Hamilton, terzo all'arrivo del GP di Ungheria e al suo 200esimo podio in carriera. Il pilota inglese della Mercedes si è anche soffermato sull'incidente con Verstappen: "Nella battaglia con Max c'è tato anche qualche punto spinoso.Nell'ultimo settore, in particolare, loro erano fortissimi. Il contatto? Si è buttato dopo aver frenato tantissimo, mi ha preso sulla gomma, è stato un incidente di gara", ha concluso Hamilton.