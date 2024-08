Doppietta Bastianini a Silverstone! Battuti Martin e Bagnaia

SILVERSTONE (Inghilterra) - Enea Bastianini completa la doppietta a Silverstone vincendo anche la gara della domenica (ora -49 dal 1° posto nel mondiale) battendo in volata Jorge Martin e Pecco Bagnaia con lo spagnolo che della Ducati Pramac che torna in testa al mondiale (+3). Ottima partenza dei Ducati ufficiali con Martin ed Espargaro ad inseguire, 5° Marc Marquez. Bastianini ha qualche difficoltà ed in due giri viene superato dalla coppia spagnola alle sue spalle, il tutto con Bagnaia al comando ed il gruppo compatto con distacchi di 2 decimi tra i primi 4. A 10 giri dalla fine Bagnaia-Martin allungano sugli inseguitori e Bastianini entra in azione sorpassando Espargaro al 3° posto per gettarsi all'inseguimento dei primi due. Martin sferra l'attacco a Pecco a 9 giri dalla fine e prova a dare lo strappo ma il campione del mondo rimane in scia con Enea che si ricongiunge.

Martin allunga, Bagnaia fatica e viene superato a 7 giri dalla fine da Bastianini con martin che ha un secondo di vantaggio. Marc Marquez passa Espargaro a 5 giri dalla fine cercando il 3° posto di Bagnaia (+2"). Al penultimo giro errore di Martin e Bastianini ne approfitta prendendo la leadership della gara per non girarsi più. Quarto Marc Marquez davanti a Fabio DiGiannantonio.