Ferrari in Black, la livrea speciale per Monza

Torino - Oggetti volanti non identificati, con alieni pronti a invaderci casa. Nello specifico Monza, il Tempio della Velocità non solo nostrano. Prima la Mercedes, poi Red Bull, ora la McLaren . La risposta della Ferrari dipende dall’efficacia del pacchetto di aggiornamenti che verrà portato in pista domani. E da un weekend perfetto, che superi la domenica appena passata a Zandvoord, ma si estenda quando meno al sabato, possibilmente anche al venerdì. L’hanno detto già ieri in un primo bagno di folla milanese Charles Leclerc e Carlos Sainz , che a Monza vestiranno i panni di Will Smith e Tommy Lee Jones diventando appunto gli Uomini in Nero. Sperando che sia un kolossal maranelliano.

Men in Black a Monza

L’idea della Ferrari è quella di celebrare ciò che rappresenta lo stato dell’arte nella costruzione delle auto da corsa: la fibra di carbonio, materiale ideato negli Anni 50 e arrivato in Formula 1 grazie al una delle geniali intuizioni di John Barnard. La prima Rossa a utilizzarlo per rinforzare il telaio di alluminio di la 126 C2 del 1983, la prima a salirci sul podio (Silverstone con Patrick Tambay) e vincerci (René Arnoux in Germania) su la 126 C3 dell’anno dopo. Ora la SF-24 è realizzata al 61% di carbonio, il cui colore e look è stato scelto per alcuni dettagli delle monoposto di Monza, come i numeri 16 e 55. Ma tutti neri saranno tute, caschi e scarpe, con inserti di giallo, già celebrato negli anni scorsi proprio a Monza in quando colore della città di Modena e scelto da Enzo Ferrari come sfondo al Cavallino Rampante nero ricevuto in dono dalla famiglia dell’eroe di guerra Francesco Baracca.

Gp Monza: crescono le aspettative

I Men in Black, come detto, sono atterrarti già ieri a San Babila, nel cuore di Milano, per incontrare i tifosi nel negozio di un suo sponsor. E sono rimasti impressionati come i mostri colpiti dalle pistole laser dei film di fantascienza dalla passione dei tifosi. I quali (anche loro) dimenticano evidentemente tutte le delusioni. "Bellissimo essere qui, ogni volta è qualcosa di unico. Con Carlos dicevamo che l’impressione è che quest’anno ci sia ancora più gente" sorride Leclerc. "Incredibile, succede solo qui in Ferrari e per il GP d’Italia. Siamo carichi, ma tutta la squadra lo è per fare bene in questo weekend" gli fa eco Sainz. Così entrambi per una volta abbandonano la cautela di questi mesi difficili, frutto dello sviluppo sbagliato della SF-24 a Barcellona. Anche perché domenica in Olanda la gara è andata oltre le più rosee aspettative (Leclerc sul podio e Sainz 5°, rispettivamente partiti 6° e 10°), ma soprattutto ci sarà quell’agognato secondo pacchetto che dovrebbe garantire performance.

"Monza pista favorevole"

"Vogliamo provare a vincere, anche se è un momento difficile, con la McLaren forte. Ma abbiamo i tifosi, corriamo in casa e abbiamo novità che porteremo in pista" dice Charles, che vuole rivivere la magia dell’apoteosi 2019, la prima stagione in Ferrari con la doppietta personale Spa-Monza. "Sarebbe un sogno rifare quello che è accaduto cinque anni fa" sorride, con Carlos (l’anno scorso in pole e sul podio) che lo supporta e non vuole essere da meno. "Una doppietta sarebbe perfetta qui a Monza". Corredando il tutto con una spiegazione delle sue, come sempre lineare e concreta. "Su un circuito a noi più favorevole come questo e con gli aggiornamenti possiamo lottare, ma vediamo come vanno le prime prove e cerchiamo di mettere tutto assieme".