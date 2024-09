Dal 16 al 22 settembre torna la Settimana Europea della Mobilità , la più importante campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile e smart. L’obiettivo di quest’anno è promuovere la possibilità per i cittadini di vivere lo spazio urbano in modo diverso, progettando strade più sicure e riqualificando le aree cittadine. Oggi infatti, secondo il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, oltre il 70% degli europei vive in aree urbane, ed è quindi necessario promuovere un ambiente in cui le persone, i mezzi di trasporto e le attività abbiano il proprio spazio per assicurare l’equità sociale, aumentare la sicurezza stradale, ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità della vita.

Un aspetto fondamentale è agevolare i cittadini all’uso di mezzi di trasporto meno inquinanti e promuovere il cambiamento comportamentale fornendo infrastrutture adeguate, reti, condizioni e destinazioni per la mobilità attiva e il trasporto pubblico. I trasporti sono il secondo settore più inquinante in Europa, secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, e tra il 2018 e il 2019 le emissioni derivanti dal settore dei trasporti sono addirittura aumentate dello 0,8%, per cui è necessario compiere sforzi significativi per raggiungere l'obiettivo europeo di emissioni-zero di gas serra entro il 2050, come indicato nel Green Deal europeo.

“In un momento in cui la mobilità urbana è al centro del dibattito sul futuro delle nostre città, lo slogan della Settimana europea della mobilità 2024 “Condividiamo lo spazio pubblico - afferma Timo Buetefisch, Amministratore Delegato di Cooltra - ci sfida a ripensare il modo in cui ci muoviamo nelle città e a esplorare nuovi modi di vivere insieme nello spazio che condividiamo. In questo contesto, l'intermodalità, cioè l’utilizzo combinato di differenti mezzi di trasporto, non è solo una parola d'ordine, ma la chiave per sbloccare un futuro più sostenibile e accessibile.”

Si può uscire di casa in bicicletta, percorrere qualche chilometro fino alla stazione ferroviaria, salire su un treno elettrico per evitare il traffico e infine utilizzare uno scooter elettrico per raggiungere la destinazione finale. Può sembrare un'utopia verde, ma in realtà è realizzabile adottando un approccio intermodale.

I numeri parlano chiaro: 5,5 milioni di noleggi per gli spostamenti urbani, percorrendo quasi 700 volte la circonferenza terrestre. Una scelta che non solo semplifica la vita, ma contribuisce a un mondo più pulito, grazie a un risparmio di 2,3 tonnellate di CO2, pari all'assorbimento di 37.000 alberi.

Cooltra promuove da anni soluzioni di mobilità elettrica e condivisa, con la convinzione che il veicolo privato non può più essere il protagonista indiscusso delle nostre strade. Ecco perché, per trasformare questo cambiamento in realtà, la risposta sta nell'intermodalità. Cooltra è impegnata a guidare questo cambiamento, e crede che il futuro della mobilità sia la condivisione: condivisione di veicoli, condivisione di viaggi e, soprattutto, condivisione di spazi pubblici in modo giusto ed equo. È già tempo di abbracciare un modello vantaggioso per le persone, le città e il pianeta.