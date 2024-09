MotoGp: tutti i dati del boom di Sky

L’appassionante andamento del Mondiale di MotoGP si riflette sugli ascolti di Sky, che registrano una crescita quasi a due cifre rispetto al 2023 (+9%) con una media per gara di 813 mila spettatori complessivi in Total Audi ence* e un milione 63mila contatti unici**. Il Gran Premio più visto è stato quello di San Marino (8 settembre) con 934 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* e un milione 243 mila contatti unici**. Nel paddock del circuito di Misano, seconda tappa romagnola della MotoGP, è tornato lo Sky Truck: il quartier generale di Sky Sport MotoGP nelle tappe europee accoglie come sempre la grande squadra di telecronisti, inviati, volti e voci delle tre classi del Motomondiale. Come il vicedirettore di Sky Sport e capo dei motori Guido Meda, la voce tecnica della MotoGP Mauro Sanchini (nella foto con Meda) e la padrona di casa Vera Spadini.