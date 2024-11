Hamilton vede rosso Ferrari: “Colpito dai progressi”

Con il vento in poppa. La Ferrari si presenta con ambizioni a questo quartultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. La tripletta americana si completerà con il round di Interlagos (Brasile) e gli uomini in Rosso, come anche gli altri team, dovranno essere abili a trovare il bandolo della matassa con una certa velocità. Un weekend Sprint in tutti i sensi, vista la quinta gara del sabato della stagione, con un'unica sessione di prove libere, con le squadre chiamate a mettere a punto le vetture nel migliore dei modi, augurandosi che la correlazione tra simulatore e pista sia affidabile. Un tracciato "old style" e tra i più amati dei piloti. Si parte con la velocissima semicurva, Arquibancadas e curva-1 in discesa, la celebre “S do Senna”, dedicata al leggendario campione verdeoro scomparso 30 anni fa a Imola. Servirà trovare il giusto compromesso tra efficienza aerodinamica nella percorrenza delle zone di grande accelerazione e trazione nel t-2, considerando un asfalto molto abrasivo e la variabile meteorologica.

Il futuro di Hamilton

La Ferrari vuol dare seguito al magic moment, visto che negli ultimi cinque fine settimana a Maranello sono stati i migliori in termini di punti tra i costruttori (167 rispetto ai 162 della McLaren) e i piloti con Charles Leclerc (99 punti rispetto ai 90 di Lando Norris). Passi in avanti che hanno colpito l’attenzione di chi dall’anno venturo sarà sotto l’insegna del Cavallino Rampante, vale a dire Lewis Hamilton: «Mi concentro sul fare il miglior lavoro possibile, ma non guardo alla lotta tra Ferrari e McLaren, pur essendo molto interessato a ciò che è il mio futuro. Molto colpito dai progressi della Rossa» ha dichiarato l'attuale pilota della Mercedes che domani, al termine delle qualifiche, guiderà la McLaren del 1990 di Senna: «Non avrei mai pensato di poterlo fare su questo circuito. Ho detto sì al volo. L’ho fatto a Silverstone, ma guidarla qui sarà una sensazione unica e spero ci sia tanta gente a guardare. Mi auguro di avere il suo casco. Dovevo indossare la sua tuta, ma poi c’è stata una fuga di notizie…» ha aggiunto Lewis.

La soddisfazione di Hamilton

Sul futuro del sette volte iridato si è espresso anche Max Verstappen, sottolineando in conferenza stampa di non aver ancora parlato con Red Bull della penalità per la sostituzione del motore endotermico in Brasile: «Non mi ha sconvolto granché. Io voglio battere ogni pilota e ogni macchina. Il fatto che Lewis sia al volante della macchina rossa o di quella argentata non fa alcuna differenza per me. Ma posso comunque capire che c’è stato un grande interesse riguardo alla sua scelta di cambiare. È una cosa positiva per la F1 e sarà interessante vedere come lui e Charles Leclerc riusciranno a lavorare all’interno dello stesso team». E su una sua avventura a Maranello: «Io voglio vincere e quindi vorrò sempre guidare la macchina che mi darà le maggiori opportunità per farlo. Al momento questa vettura è la Red Bull. Non sogno segretamente di indossare la tuta rossa e non ho questo pensiero che mi assilla costantemente perché sono in cerca di nuove sfide». Nella lotta iridata con Norris, tenuto conto del vantaggio ridotto a 47 punti e delle polemiche sulle penalità in Messico, ha precisato: «A volte vinci e a volte perdi, va così. E noi cerchiamo sempre di trarre il massimo. Non a tutti sta bene perdere. Non mi sento mai solo contro tutti, dentro e fuori dalla pista. Ferrari arbitro del titolo? Può essere positivo o negativo per un pilota che ci siano più team in battaglia. Per lo spettacolo lo è senza dubbio».