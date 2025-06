Russell in pole nel GP del Canada: Ferrari dietro, Hamilton meglio di Leclerc

Russell primo, Verstappen e Piastri entusiasti

“Oggi è stato fantastico, anche grazie a questo pubblico meraviglioso. È stato uno dei giri più esaltanti della mia vita. Vedere il primo posto è stata una grande sorpresa". Queste le parole di George Russell (Mercedes) dopo la pole position nel Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di F1. A completare il podio assieme al pilota britannico, sono stati Max Verstappen, volto principale della Red Bull, ed il giovane Oscar Piastri (McLaren). "Mi sono sentito molto bene in pista, che è sempre molto divertente. Sono contento delle qualifiche, la macchina ha funzionato bene e credo che le soft fossero le gomme giuste" . Sono queste le parole del pilota belga piazzatosi immediatamente dietro a Russell, a cui si sono aggiunte quelle del terzo in classifica Piastri: "Dopo le prove libere che ho fatto sono molto contento del risultato. Non sapevamo se usare le soft o le medie in Q3, ma alla fine abbiamo scelto le soft".