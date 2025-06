Ferrari Hypersail, rivoluzione vela: una Rossa in mare. Elkann: "Non è barca ma nave dello spazio"

Elkann: "Portiamo la Ferrari dalla terra al mare"

Queste le parole del presidente di Stellantis e Ferrari John Elkann, intervenuto al Centro Stile per presentare il l'inedito progetto nautico di Maranello: "Grazie a tutti di essere qua, è un momento importante per noi in Ferrari, un sogno che sta per realizzarsi, è quello che di meglio fa la Ferrari quando si lavora tutti insieme, non come individui ma come collettivo. Portare la Ferrari dalla terra al mare e al cielo è qualcosa di straordinario ed è quello che ci ha spinto avanti e con grande condizione e ha fatto si che stiamo parlando di qualcosa che sta per esistere. Giovanni ci ha sempre riportato con i piedi per terra. Ma con sano realismo Giovanni dovrà essere su questa barca, che è più una navicella spaziale che una barca, non solo prestazionale, ma anche affidabile e bella. Si tratta di un collettivo, quando lavoriamo assieme è dove facciamo cose fantastiche''.