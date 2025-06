La Ferrari è la McLaren: comanda Stella, pool italiano e ora anche Montezemolo: "Ma non entro in F1"

«Il mio cuore è e resterà sempre rosso, sono diventato membro del consiglio di amministrazione di McLaren Automotive che produce auto stradali e non si occupa di Formula 1» le parole del manager che era a capo della Ferrari nel 2007, l’anno dell’ultimo titolo piloti (con Kimi Raikkonen), beffando all’ultima gara per un punto Alonso e Hamilton, la litigiosa coppia proprio della McLaren . In una stagione condizionata dalla “Spy Story”, lo scandalo del passaggio dei progetti della Rossa a Woking, che nel 2008 costò alla Casa britannica la cancellazione dei punti nella classifica costruttori (col titolo andato alla Ferrari, l’ultimo in assoluto) e una multa di 100 milioni di dollari.

Diciotto anni dopo Montezemolo sfiderà la Ferrari a livello industriale. Il terreno probabilmente più “sentito” da John Elkann, una volta “di famiglia” per l’ex presidente e da tempo nemico. Montezemolo lavorerà in una McLaren che vuole alzare l’asticella della concorrenza nel mercato delle Supercar ma anche in quello del ricchissimo e molto remunerativo mondo dei clienti vip, quelli che comprano le macchine per correre.

Proprio a Le Mans, il giorno prima della storica tripletta consecutiva Ferrari, Zak Brown ha lanciato l’Hypercar papaya che parteciperà al Wec nel 2027 e il Project Endurance, che darà la possibilità (a chi potrà permetterselo) di acquistare e correre con una di questi mostri. Come Ferrari Corse Clienti, il programma reso molto remunerativo e di successo da Antonello Coletta, l’uomo più chiacchierato in queste settimane, indicato come successore di Fred Vasseur come team principale della Scuderia.