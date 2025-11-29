Tuttosport.com
Montezemolo senza freni sulla Ferrari: “Non c'è competenza. Elkann? Nessun rapporto”

L’ex presidente piuttosto critico sulla Scuderia di Maranello: “Il problema non sono i piloti. Schumacher aveva la velocità nel sangue”
2 min
Montezemolo senza freni sulla Ferrari: "Non c'è competenza. Elkann? Nessun rapporto"

"Non ci sono, da anni, una serie di elementi per far sì che una squadra funzioni. Manca una leadership forte, e mancano competenze. Lo dimostra il fatto che non si arriva neanche a lottare per la vittoria". È la valutazione che Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente di Ferrari, ha dato durante un'intervista pubblicata su Quindici, periodico del Master in Giornalismo dell'Università di Bologna, alle prestazioni del Cavallino degli ultimi anni.

Il rapporto con Elkann e Agnelli

Anche l'assenza di "una vera squadra", per Montezemolo, è un altro elemento mancante alla Ferrari attuale: "Io ai tempi avevo, tra gli altri, Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne, Stefano Domenicali. Il problema non sono i piloti, anche con il miglior pilota se non hai questi elementi non vinci". "Con gli Elkann non ho nessun rapporto", ha detto in un altro passaggio dell'intervista. "Avevo rapporti con Gianni Agnelli, che per me è stato un misto tra un padre e un fratello maggiore, e anche con Umberto", ha ribadito il fondatore di Italo. "Oggi sono molto concentrato su quello che faccio. Anche perché, da quando ho lasciato Ferrari, nessuno mi ha mai chiesto consigli o idee per migliorare la situazione".

Il pensiero per Lauda e Schumacher

Schumacher? "Era un uomo di squadra. Come Lauda, quando vinceva era la squadra a farlo". Per Montezemolo sono due i piloti con cui ha avuto un rapporto profondo. Il primo è Niki Lauda, "uno dei migliori amici della mia vita e che come me era giovanissimo quando ha iniziato". Poi c'è il tedesco che ricorda come "un uomo che aveva la velocità nel sangue. Pensare che si è fatto male in un banale incidente sulla neve fa soffrire anche di più".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

