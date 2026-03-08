Ferrari fermata dalla Safety Car, trionfo Mercedes a Melbourne ma la Rossa c'è

Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Charles Leclerc: "Non sono contento, ma la stagione sarà molto lunga. Abbiamo tante cose da migliorare, tutti abbiamo avuto problemi. I primi giri sono stati difficili da gestire, dal mio lato non sono contento del passo gara. Non ho avuto un weekend in crescita e non ho mai trovato un setup adatto. Lewis (Hamilton, ndr) era più veloce di me nel finale, ma il terzo posto credo sia un buon inizio. Non mi sembra che siamo a otto decimi come ieri in qualifica, speriamo di colmare il gap con Mercedes".

Hamilton: "Prendere la Mercedes non impossibile"

Ottimista Lewis Hamilton: "Credo che in qualifica siamo stati più indietro di quanto dovevamo. Oggi è andata meglio, nel finale stavo andando forte e mi sentivo alla grande. Ci sono tanti aspetti positivi da registrare e c'è del lavoro da fare per riprendere la Mercedes, ma non è impossibile. Dobbiamo continuare a stringere i denti".

Vasseur: "Divario con Mercedes di mezzo secondo"

Soddisfatto il team principal rosso: "Non penso che il risultato sarebbe cambiato fermandoci prima con la Virtual Safety Car. Non avevamo riferimento per fare così tanti giri con la gomma bianca.Mercedes è stata più veloce di noi e sappiamo a che punto siamo noi, ma credo sia stata una buona gara. Il divario di ieri in qualifica credo sia stato grosso, ma abbiamo commesso qualche errore. Nel complesso credo ci sia un divario di circa mezzo secondo, poi dipenderà a pista a pista. Il quadro di Melbourne non conta, sarà fondamentale sviluppare la vettura e ci sono tante cose da fare"