Ferrari fermata dalla Safety Car, trionfo Mercedes a Melbourne ma la Rossa c'è

MELBOURNE (Australia) - Come da pronostico la Mercedes firma la doppietta del primo gran premio della nuova rivoluzionaria stagione di F1: George Russell precede Kimi Antonelli con Charles Leclerc 3° davanti a Lewis Hamilton 4°. Ferrari assoluta protagonista di inizio gara perché allo spegnimento dei semafori il monegasco brucia i Mercedes portandosi al comando con il 7 volte campione del mondo 3°. Leclerc e Russell danno vita ad un bellissimo duello con il ferrarista sempre al comando quando, al giro 13, il momento clou: Hadjar è costretto al ritiro per guasto tecnico, la Mercedes cambia entrambi i piloti ai box mentre la Ferrari esita e quello è il momento in cui cambia la gara. Al 25° e 27° giro entrano i ferraristi, i due Mercedes ringraziano e fanno il vuoto. Ferrari anche sfortunata perché alla seconda Virtual Safety Car la pitlane era chiusa.
Max Verstappen piazza una grande rimonta - dal 20° al 6° posto - dietro al campione del mondo Lando Norris, ottimo debutto per il rookie Arvid Lindlad (8°) mentre domenica da dimenticare per il beniamino locale Oscar Piastri a muro nel giro di formazione.
Russell e l'aiuto della Virtual Safety Car
A confermare come la Virtual Safetry Car abbia influenzato il successo di Russell è stato lo stesso pilota britannico a fine gara: "È andata come ci aspettavamo, mentre ieri le qualifiche sono state una sorpresa. Senza safety car non sono sicuro che avremmo vinto la gara perché la Ferrari sembrava molto veloce nelle zone giuste della pista. La concorrenza c'è, tutti si aspettavamo un dominio ma abbiamo avuto fortuna"
Melbourne, la Top 10 della gara
1) G.Russell (Mercedes)
2) A.Antonelli (Mercedes)
3) C.Leclerc (Ferrari)
4) L.Hamilton (Ferrari)
5) L.Norris (McLaren)
6) M.Verstappen (Red Bull)
7) O.Beramen (Haas)
8) A.Lidblad (VCARB)
9) G.Bortoleto (Audi)
10) P.Gasly (Alpine)
Leclerc: "Passo gara no buono"
Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Charles Leclerc: "Non sono contento, ma la stagione sarà molto lunga. Abbiamo tante cose da migliorare, tutti abbiamo avuto problemi. I primi giri sono stati difficili da gestire, dal mio lato non sono contento del passo gara. Non ho avuto un weekend in crescita e non ho mai trovato un setup adatto. Lewis (Hamilton, ndr) era più veloce di me nel finale, ma il terzo posto credo sia un buon inizio. Non mi sembra che siamo a otto decimi come ieri in qualifica, speriamo di colmare il gap con Mercedes".
Hamilton: "Prendere la Mercedes non impossibile"
Ottimista Lewis Hamilton: "Credo che in qualifica siamo stati più indietro di quanto dovevamo. Oggi è andata meglio, nel finale stavo andando forte e mi sentivo alla grande. Ci sono tanti aspetti positivi da registrare e c'è del lavoro da fare per riprendere la Mercedes, ma non è impossibile. Dobbiamo continuare a stringere i denti".
Vasseur: "Divario con Mercedes di mezzo secondo"
Soddisfatto il team principal rosso: "Non penso che il risultato sarebbe cambiato fermandoci prima con la Virtual Safety Car. Non avevamo riferimento per fare così tanti giri con la gomma bianca.Mercedes è stata più veloce di noi e sappiamo a che punto siamo noi, ma credo sia stata una buona gara. Il divario di ieri in qualifica credo sia stato grosso, ma abbiamo commesso qualche errore. Nel complesso credo ci sia un divario di circa mezzo secondo, poi dipenderà a pista a pista. Il quadro di Melbourne non conta, sarà fondamentale sviluppare la vettura e ci sono tante cose da fare"
