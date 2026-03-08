"La F1 così fa schifo": da Norris a Verstappen, è rivolta dei piloti. Mercedes a parte (ovviamente)

Troppo facile lamentarsi quando si perde, Max Verstappen però aveva lanciato i suoi strali già un mese fa nei primi test in Bahrain. Ben prima di sbattere contro le barriere nella prima fase delle qualifiche del primo GP , corso all’alba in Australia, per un problema probabilmente legato alla gestione complicatissima tra motore termico, frenata e ricarica delle batterie del motore elettrico della nuova F1 hyperibrida . E ipercontestata dai piloti. Adesso su un fronte comune. A parte George Russell e Kimi Antonelli , la coppia della Mercedes stradominante. «È come guidare una Formula E sotto steroidi» disse l’olandese, venendo criticato da Lando Norris , che dopo avergli strappato il n.1 per metterlo sul musetto della McLaren si era anche permesso il lusso di punzecchiarlo: «Siamo pagati troppo per poterci lamentare, se non gli piacciono può anche smettere». Adesso il campione del mondo è quello che ci fa più duro contro il nuovo regolamento.

La frustrazione dei piloti: Lando e Max in prima fila

«Fa schifo: siamo passati dalle migliori auto mai costruite in Formula 1, e le più belle da guidare, a quelle probabilmente peggiori - tuona Norris, che per altro guida un motore Mercedes -. Dobbiamo conviverci, ma tutti sanno quali sono i problemi. Il fatto è che il motore è diviso al cinquanta per cento tra turbo ed elettrico, e semplicemente non funziona». L’inglese della McLaren denuncia anche un problema di sicurezza dopo aver centrato un detrito perso dall’auto di Antonelli perché distratto: «Stavo guardando il volante e non ho visto i detriti. Devo guardare la velocità che raggiungerò alla fine del rettilineo per sapere se devo frenare 30 metri prima o 10 metri dopo. E questo è un altro problema».

E meno male che la Fia promuove le campagne sulla sicurezza al volante, a partire dallo scoraggiare l’utilizzo del telefonino mentre si guida. Poi costringe i piloti con queste nuove macchine a correre a trecento all’ora (magari...) guardando più il display per la gestione delle batterie che la pista. Assurdo. «Le regole sono state cambiate perché è quello che vogliono i costruttori, ma se hai venti piloti che si lamentano, non so cosa sia davvero meglio o no per lo sport» la conclusione sconsolata di Norris, che come tutti ha capito che la Mercedes godrà per molto tempo il vantaggio tecnologico che ora misura otto decimi a giro. Situazione che ha fatto saltare il coperchio della pentola a pressione già alla prima qualifica.