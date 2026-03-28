"Da pugni sul volante, così è frustrante": Leclerc, rabbia Ferrari. E Hamilton rincara: "Divario enorme"

SUZUKA (Giappone) - Pugni sul volante e tanta frustrazione per Charles Lelclerc dopo il 4° posto nelle qualifiche del gran premio di Suzuka. Il pilota della Ferrari è apparso visibilmente frustrato dopo il suo ultimo giro come testimonia lo sfogo via radio: "Io questa qualifica non la sopporto più! Sono più veloce in curva, accelero prima e poi perdo tutto sul rettilineo… è una barzelletta!”.

Nel post qualifiche Charles ha commentato così a Sky Sport: "Ho perso tanto tempo sul rettilineo e quello è veramente frustrante. Anche se entrando in macchina sai che può succedere, quando succede è da pugni sul volante. Sono un po' deluso dal quarto posto" per poi rincarare la dose a Canal +: "Purtroppo il mio giro pazzo da qualifica non serve più, con queste vetture conviene restare entro il limite, guidare sempre allo stesso modo…Uno dei miei punti di forza, in passato, era che in Q3 sapevo prendere dei rischi enormi per guadagnare qualcosa. Se lo faccio ora, confondo il motore e perdo tutto".