Montezemolo: "Lauda giovanissimo in Ferrari, ma Antonelli…". Poi il ricordo di Schumacher a Suzuka

L'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo è intervenuto nel corso della puntata n.789 de "La Politica nel Pallone" di Emilio Mancuso, il giorno seguente al successo di Andrea Kimi Antonelli nel Gp del Giappone. Queste le sue parole, dal talento del giovane pilota italiano fino al momento che sta vivendo la Rossa.
I ricordi a Suzuka
"Suzuka? Mi rievoca tanti ricordi, ma soprattutto quell'ottobre del 2000 con il Mondiale vinto da Schumacher - ha detto Montezemolo - E' stato un anno meraviglioso ma non casuale. Abbiamo sempre fatto meglio dell'anno precedente: cambiavano gli avversari ma la Ferrari è sempre stata al vertice. Avevo intorno a me uomini di livello ed è quello che serve per creare una squadra di livello". Sul pilota italiano: "Antonelli è un ragazzo spontaneo e semplice, credo che abbia tutte le caratteristiche personali per diventare un grandissimo. Un duello tra la Ferrari e Antonelli sarebbe una cosa grandiosa".
Il paragone con Lauda e la Ferrari
Poi il paragone importante: "Lauda quando arrivò in Ferrari era giovanissimo, ma era talmente intelligente che capiva dai suoi errori come trarre delle lezioni. Altri due arrivati in Ferrari molto giovani erano Massa e Raikkonen, due caratteri molto diversi. Kimi riesce a rimanere freddo nei momenti difficili. In un ragazzo di 19 anni non ho mai visto una calma e una concentrazione del genere". Sulle Rossa: "E' un momento delicato per la Ferrari. Ho visto una buona macchina nelle prime tre gare, una vettura affidabile e regolare ma che non mi sembra sia in grado di vincere il Mondiale. Sarà fondamentale sviluppare, credo che a Miami si aprirà un nuovo campionato per tutti. Mi auguro che la Ferrari abbia la forza di sviluppare, c'è un regolamento che tutti stanno comprendendo bene. Il Mondiale è lungo, ma la Mercedes è forte e affidabile". "Vedo una mancanza di leadership aziendale - prosegue Montezemolo - e di un vero leader che stia lì a martellare giorno per giorno. I piloti? Li lascerei combattere uno contro l'altro, anche se vedo Leclerc veloce e determinato. Spero ci possano essere duelli per vincere le gare e non solo per il podio".