Montezemolo: "Lauda giovanissimo in Ferrari, ma Antonelli…". Poi il ricordo di Schumacher a Suzuka

I ricordi a Suzuka

"Suzuka? Mi rievoca tanti ricordi, ma soprattutto quell'ottobre del 2000 con il Mondiale vinto da Schumacher - ha detto Montezemolo - E' stato un anno meraviglioso ma non casuale. Abbiamo sempre fatto meglio dell'anno precedente: cambiavano gli avversari ma la Ferrari è sempre stata al vertice. Avevo intorno a me uomini di livello ed è quello che serve per creare una squadra di livello". Sul pilota italiano: "Antonelli è un ragazzo spontaneo e semplice, credo che abbia tutte le caratteristiche personali per diventare un grandissimo. Un duello tra la Ferrari e Antonelli sarebbe una cosa grandiosa".

Il paragone con Lauda e la Ferrari

Poi il paragone importante: "Lauda quando arrivò in Ferrari era giovanissimo, ma era talmente intelligente che capiva dai suoi errori come trarre delle lezioni. Altri due arrivati in Ferrari molto giovani erano Massa e Raikkonen, due caratteri molto diversi. Kimi riesce a rimanere freddo nei momenti difficili. In un ragazzo di 19 anni non ho mai visto una calma e una concentrazione del genere". Sulle Rossa: "E' un momento delicato per la Ferrari. Ho visto una buona macchina nelle prime tre gare, una vettura affidabile e regolare ma che non mi sembra sia in grado di vincere il Mondiale. Sarà fondamentale sviluppare, credo che a Miami si aprirà un nuovo campionato per tutti. Mi auguro che la Ferrari abbia la forza di sviluppare, c'è un regolamento che tutti stanno comprendendo bene. Il Mondiale è lungo, ma la Mercedes è forte e affidabile". "Vedo una mancanza di leadership aziendale - prosegue Montezemolo - e di un vero leader che stia lì a martellare giorno per giorno. I piloti? Li lascerei combattere uno contro l'altro, anche se vedo Leclerc veloce e determinato. Spero ci possano essere duelli per vincere le gare e non solo per il podio".