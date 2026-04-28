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«La Ducati alleverà così il suo Kimi!»  

Nell’anno del Centenario, l’ad Domenicali lancia pure l’Academy di Borgo Panigale: «Marquez? Presto  il rinnovo. Bulega? Ci sono incastri da sistemare ancora»
Mathias Cantarini
1 min
ducatidomenicali

Mentre la MotoGP era impegnata a Jerez, con la Ducati protagonista nella Sprint grazie a Marc Marquez, il cui annuncio del rinnovo è ormai prossimo («fra non molto arriverà l’ufficialità»),

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