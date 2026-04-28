«La Ducati alleverà così il suo Kimi!»  

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Mentre la MotoGP era impegnata a Jerez, con la Ducati protagonista nella Sprint grazie a Marc Marquez, il cui annuncio del rinnovo è ormai prossimo («fra non molto arriverà l’ufficialità»),
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