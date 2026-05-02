Miami, la Sprint è della McLaren! Ferrari, Leclerc sul podio

MIAMI (Stati Uniti) - La McLaren torna a festeggiare e lo fa nel sabato della gar Sprint di Miami con Lando Norris (1° successo in carriera in una Sprint) a precedere Oscar Piastri. Ottimo podio per Charles Leclerc davanti ai due Mercedes con Andrea Kimi Antonelli penalizzato.
Ottima partenza dei McLaren a differenza di Antonelli superato da Leclerc con Russell attaccato. Norris e Piastri scavano un mini solco con il resto del gruppo (da Leclerc 3° a Verstappen 7°) dove si accendono i duelli: Antonelli e Russell si scambiano le posizioni due volte come Verstappen con Hamilton per la 6ª posizione. A 7 giri dalla fine Norris scappa via (3" su Piastri), Leclerc prova la rimonta sull'australiano della McLaren mentre Antonelli deve fare attenzione con i track limits dopo aver raggiunto i limite (3). Il monegasco della Ferrari non riesce ad andare sotto gli 8 decimi di ritardo e alla fine si accontenta del 3° posto mentre all'ultimo giro Antonelli commette il 4° track limit che gli costa 5" di penalità.
Miami, la Top 8 della gara Sprint
1) L.Norris (McLaren)
2) O.Piasri (McLaren)
3) C.Leclerc (Ferrari)
4) G.Russell (Mercedes)
5) M.Verstappen (Red Bull)
6) A.Antonelli (Mercedes)*
7) L.Hamilton (Ferrari)
8) P.Gasly (Alpine)