Antonelli padrone, la F1 si inchina all'Italia anche a Miami. Flop Ferrari all'ultimo giro

MIAMI (Stati Uniti) - In una gara matta Andrea Kimi Antonelli dimostra freddezza e maturità vincendo anche il gran premio di Miami, il 3° successo consecutivo in questa stagione, allungando nella lotta Modiale. Il pilota azzurro, malgrado la solita partenza deficitaria, è stato bravo a mantenere la calma effettuando i sorpassi al momento giusto per battere i due McLaren Lando Norris e Oscar Piastri con quest'ultimo che ha passato Charles Leclerc al penultimo giro. Il monegasco ha avuto un problema all'ultimo giro beffato pure da Rusell e Verstappen

Miami, la gara

Partenza caotica con Leclerc lesto e furbo nel beffare sia Antonelli che Verstappen con l'olandese che va in testacoda ma poi, da fenomeno, riprende il controllo perdendo però tante posizioni. Nelle retrovie contatto Hamilton-Colapinto con la rossa del britannico danneggiata. Al 5° giro Antonelli passa Leclerc per il comando ma al giro successivo il monegasco si riprende il 1° posto con l'italiano passato anche da Norris, nel mentre Hadjar (da solo) e Gasly (toccato da Lawson) vanno a muro con l'ingresso della safety car. Solo Verstappen si ferma a cambiare gomme (bianca) e alla ripartenza Leclerc viene passato da Norris che approfitta della battaglia tra il ferrarista ed il bolognese. Momento di difficoltà per Charles che commette un errore (rischiando di centrare il muro alla curva 8!), viene superato da Piastri ma poi si riprende il 3° posto con Russell chiamato al 21° giro ai box, strategia vincente per la Mercedes che mette il britannico davanti a Leclerc.

Prime goccie di pioggia verso il 26° giro con Verstappen che arriva al comando della gara tra sorpassi e pit stop altrui ma la gioia dura poco perché al 29° giro Antonelli e Norris passano l'olandese.

La gara si fa intensa perché Norris resta perennemente in scia ad Antonelli che, però, è gelido nel non commettere errori, alle loro spalle invece Verstappen (entrato al 7° giro) inizia a soffrire con le gomme ed ingaggia un bellissimo duello con Leclerc che alla fine ha la meglio per il terzo gradino del podio. Verstappen paga la battaglia con il ferrarista e Piastri ne appofitta. L'australiano della McLaren rimonta e al penultimo giro passa Leclerc con visibili problemi alla macchina passato tanto da essere passato all'ultimo giro anche da Russell e Verstappen

Miami, la top 10 della gara

1) A.Antonelli (Mercedes)

2) L.Norris (McLaren)

3) O.Piastri (McLaren)

4) G.Russell (Mercedes)

5) M.Verstappen (Red Bull)

6) C.Leclerc (Ferrari)

7) L.Hamilton (Ferrari)

8) F.Colapinto (Alpine)

9) C.Sainz (Williams)

10) A.Albon (Williams)