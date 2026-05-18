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Drago Diggia uccide la paura

Fabio dalla tragedia sfioranta alla vittoria: Rossi gode. Psicodramma Aprilia, sorride solo "formichina" Bez
Giorgio Pasini
1 min

MONTMELÒ (Spagna) - Un eroico Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46 ha vinto il Gran Premio della Catalogna, valido per il Mondiale della MotoGp. Vittima di una brutta caduta nella prima parte di gara, il pilota romano con una veemente rimonta ha preceduto sul traguardo i due spag

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