"Non mi interessa, mi ha buttato fuori!": Kimi Antonelli furioso, cosa è successo

MONTREAL (Canada) - George Russell vince la prima gara Sprint della storia del gran premio di Montreal nonché la terza stagionale. Dietro al pilota britannico della Mercedes il campione del mondo Lando Norris con Andrea Kimi Antonelli a chiudere il podio. Gara anonima per le Ferrari con Charles Leclerc 5° e Lewis Hamilton 6°.

Partenza regolare con Russell che tiene dietro Antonelli, Norris ed Hamilton autore di un bel sorpasso su Piastri. I Mercedes fanno il loro ritmo scavando il solco con il resto del gruppo con il bolognese che cerca un sorpasso azzardato alla curva 1 ad inizio del 6° giro, Russell lo accompagna sull'erba con Antonelli furioso via radio della mossa "Non mi interessa, mi ha spinto fuori!". Kimi ci riprova subito alla curva 8-9, va dritto e Norris lo sorpassa con Toto Wolff ad aprirsi per calmare il bolognese. All'ultimo giro Antonelli riprova lo stesso sorpasso fatto - e fallito - con Russel a Norris ed il risultato è lo stesso con il taglio della prima variante. Crollo di Hamilton passato sia da Piastri e da Leclerc. Alle 22:00 le qualifiche per la gara della domenica.