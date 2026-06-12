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Ripartenza Rossa, dirige Hamilton

Lewis a Barcellona pregusta le novità, agisce e parla da leader
Beatrice Frangione
1 min
hamiltonleclercferrari
Ripartenza Rossa, dirige Hamilton© EPA

Dopo la tempesta arriva sempre il sereno? Forse. Nonostante pochi giorni fa il sole spendesse nel Principato di Monaco, parecchi "tuoni", che si sono sentiti nel post gara, hanno fatto più rumore dei fatti raccontati dalla pista stessa. Sono stati Lewis Hamilton e Charles Leclerc, infatti, ad aprire uno squarcio sul lavoro che il Cavallino sta portando avanti dietro le quinte, tra sviluppi tecnici, scelte divergenti e la ricerca di una direzi

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