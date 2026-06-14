Hamilton, urlo Ferrari! Barcellona rossa, primo trionfo per Lewis: Antonelli ko, Mondiale riaperto

MONTMELÒ (Barcellona) - Dopo il bel podio di Montecarlo arriva la prima vittoria in carriera con la Ferrari di Lewis Hamilton (106 in carriera e 7° sul tracciato catalano eguagliando Michael Schumacher)! Il britannico 7 volte campione del mondo interrompe il dominio Mercedes (6 vittorie consecutive) e lo fa in vecchio stile disputando una gara perfetta coaudiuvata dalla strategia impeccabile da parte della squadra (3 soste) e da un pizzico di fortuna. Ferrari che non vinceva una gara dal Gran Premio del Messico 2024 (Sainz) confermando i timori del team principal Mercedes Toto Wolff quando alla vigilia del Gran Premio catalano disse: "L'aggiornamento Ferrari è mostruoso, ha cambiato tutta la macchina".
George Russell e Lando Norris completano il podio con Andrea Kimi Antonelli costretto al ritito (mentre era 2°) che mantiene la testa del mondiale (156) con 41 punti di vantaggio proprio su Hamilton. Charles Leclerc, partito 10°, costretto al ritiro a 3 giri dalla fine.
La gara
Partenza regolare con le prime quattro posizioni invariate con Leclerc che recupera 3 posizioni (7°). Il Monegasco è l'unico che regala qualche emozione sorpassando Piastri e poi Verstappen salendo al 5° posto, il tutto in una gara di gestione soprattutto da parte di Hamilton, partito con la gomma soft, entrato ai box al 12° giro per montare la hard (confermando strategia 3 soste). Al 13° giro inizia il valzer dei pit-stop che, una volta concluso, non varia la classiifca con Russell davanti a Hamilton ed Antonelli. Leclerc è l'ultimo a fermarsi e quando esce si trova 6°. Al 28° giro seconda sosta per Hamilton mentre aveva Antonelli in scia per rientrare al 7° posto volando con gomma gialla, i Mercedes non rispondono anche perché Antonelli (sanzionato con bandiera bianconera per track-limits) bracca Russell. Al 36° giro Russell viene chiamato ai box e al successivo tocca ad Antonelli con Hamilton che prende il comando della gara con ottimi tempi.
Il colpo di scena arriva a al 41° giro: Alonso si ferma in curva 9, esce il segnale di "Virtual Safty Car" e la Ferrari al 42° sfrutta il jolly chiamando dentro Hamilton per montargli gomma bianca, il 7 volte campione esce dai box davanti ai Mercedes nel momento in cui è terminat la Virtual!
Come ai vecci tempi Lewis va in "Hammer Time", scava il solco mettendo 10" tra lui e Russell e scappa verso la vittoria. A tre giri dalla fine succede di tutto: Antonelli sorpassa Russell ma poi è costretto al ritiro per guasto e anche Leclerc costretto a ritirarsi per problemi allo sterzo! Virtual Safety Car tolta a metà del penultimo giro per il trionfo di Lewis
Montmelò, la Top 10 della gara
1) L.Hamilton (Ferrari)
2) G.Russell (Mercedes)
3) L.Norris (McLaren)
4) M.Verstappen (Red Bull)
5) O.Piastri (McLaren)
6) I.Hadjar (Red Bull)
7) P.Gasly (Alpine)
8) F.Colapinto (Alpine)
9) L.Lawson (VCARB)
10) A.Lindblad (VCARB)
Hamilton: "Vittoria unica"
Tutta la soddisfazione ed emozione di Lewis in parco chiuso: "Devo dire grazie a tutti alla Ferrari. Avevo inizato con un sogno e poi ho passato un anno orribile ma non ho mai mollato. Sono 106 vittorie in carriera per me e sono tutte speciali ma questa ha qualcosa di unico. Da piccolo sognavo la Ferrari e di vincere un giorno con questa macchina e oggi quel giorno è arrivato".
Prima dell'intervista Lewis ha esploso tutta la sua gioia nel team radio emulando Sebastian Vettell con: "Forza Ferrari" seguito da: "Grazie tutti. Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l'avrei fatta senza di voi"
MONTMELÒ (Barcellona) - Dopo il bel podio di Montecarlo arriva la prima vittoria in carriera con la Ferrari di Lewis Hamilton (106 in carriera e 7° sul tracciato catalano eguagliando Michael Schumacher)! Il britannico 7 volte campione del mondo interrompe il dominio Mercedes (6 vittorie consecutive) e lo fa in vecchio stile disputando una gara perfetta coaudiuvata dalla strategia impeccabile da parte della squadra (3 soste) e da un pizzico di fortuna. Ferrari che non vinceva una gara dal Gran Premio del Messico 2024 (Sainz) confermando i timori del team principal Mercedes Toto Wolff quando alla vigilia del Gran Premio catalano disse: "L'aggiornamento Ferrari è mostruoso, ha cambiato tutta la macchina".
George Russell e Lando Norris completano il podio con Andrea Kimi Antonelli costretto al ritito (mentre era 2°) che mantiene la testa del mondiale (156) con 41 punti di vantaggio proprio su Hamilton. Charles Leclerc, partito 10°, costretto al ritiro a 3 giri dalla fine.
La gara
Partenza regolare con le prime quattro posizioni invariate con Leclerc che recupera 3 posizioni (7°). Il Monegasco è l'unico che regala qualche emozione sorpassando Piastri e poi Verstappen salendo al 5° posto, il tutto in una gara di gestione soprattutto da parte di Hamilton, partito con la gomma soft, entrato ai box al 12° giro per montare la hard (confermando strategia 3 soste). Al 13° giro inizia il valzer dei pit-stop che, una volta concluso, non varia la classiifca con Russell davanti a Hamilton ed Antonelli. Leclerc è l'ultimo a fermarsi e quando esce si trova 6°. Al 28° giro seconda sosta per Hamilton mentre aveva Antonelli in scia per rientrare al 7° posto volando con gomma gialla, i Mercedes non rispondono anche perché Antonelli (sanzionato con bandiera bianconera per track-limits) bracca Russell. Al 36° giro Russell viene chiamato ai box e al successivo tocca ad Antonelli con Hamilton che prende il comando della gara con ottimi tempi.
Il colpo di scena arriva a al 41° giro: Alonso si ferma in curva 9, esce il segnale di "Virtual Safty Car" e la Ferrari al 42° sfrutta il jolly chiamando dentro Hamilton per montargli gomma bianca, il 7 volte campione esce dai box davanti ai Mercedes nel momento in cui è terminat la Virtual!
Come ai vecci tempi Lewis va in "Hammer Time", scava il solco mettendo 10" tra lui e Russell e scappa verso la vittoria. A tre giri dalla fine succede di tutto: Antonelli sorpassa Russell ma poi è costretto al ritiro per guasto e anche Leclerc costretto a ritirarsi per problemi allo sterzo! Virtual Safety Car tolta a metà del penultimo giro per il trionfo di Lewis
Montmelò, la Top 10 della gara
1) L.Hamilton (Ferrari)
2) G.Russell (Mercedes)
3) L.Norris (McLaren)
4) M.Verstappen (Red Bull)
5) O.Piastri (McLaren)
6) I.Hadjar (Red Bull)
7) P.Gasly (Alpine)
8) F.Colapinto (Alpine)
9) L.Lawson (VCARB)
10) A.Lindblad (VCARB)