Hamilton, urlo Ferrari! Barcellona rossa, primo trionfo per Lewis: Antonelli ko, Mondiale riaperto

Hamilton: "Vittoria unica"

Tutta la soddisfazione ed emozione di Lewis in parco chiuso: "Devo dire grazie a tutti alla Ferrari. Avevo inizato con un sogno e poi ho passato un anno orribile ma non ho mai mollato. Sono 106 vittorie in carriera per me e sono tutte speciali ma questa ha qualcosa di unico. Da piccolo sognavo la Ferrari e di vincere un giorno con questa macchina e oggi quel giorno è arrivato".

Prima dell'intervista Lewis ha esploso tutta la sua gioia nel team radio emulando Sebastian Vettell con: "Forza Ferrari" seguito da: "Grazie tutti. Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l'avrei fatta senza di voi"