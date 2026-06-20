Bezzecchi shock! Schiaffeggia un marshall: squaificato per la gara di Brno

BRNO (Rep.Veca) - Colpo di scena: Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca. In seguito alla caduta durante la Sprint a Brno mentre era 5°, il pilota italiano - leader del Mondiale - è stato coinvolto in un alterco con un marshall ed è stato squalificato dai commissari della MotoGp. Secondo il documento dei commissari di gara Bezzecchi avrebbe "spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la moto", commettendo così una violazione dell'articolo 3.3.2.2, un'azione "pregiudizievole per gli interessi dello sport". Le immagini tv mostrano il pilota italiano correre verso la sua moto e dare due sberle al marshall reo di aver "sgasato" mentre rialzava la moto.
Dopo aver ascoltato Bezzecchi per esporre le sue ragioni, i commissari hanno inflitto la squalifica dal Gran Premio della Repubblica Ceca. Ciò significa che il pilota numero 72 non correrà domani in gara complicando ulteriormenete il weekend del tam ufficiale Aprilia visto che Jorge Martin (primo inseguitore di Bezzecchi nel mondiale a -15 punti) dovrà scontare due long lap penalty dopo aver causato l'incidente a Balaton. Aprilia ha presentato ricorso.
Dopo aver ascoltato Bezzecchi per esporre le sue ragioni, i commissari hanno inflitto la squalifica dal Gran Premio della Repubblica Ceca. Ciò significa che il pilota numero 72 non correrà domani in gara complicando ulteriormenete il weekend del tam ufficiale Aprilia visto che Jorge Martin (primo inseguitore di Bezzecchi nel mondiale a -15 punti) dovrà scontare due long lap penalty dopo aver causato l'incidente a Balaton. Aprilia ha presentato ricorso.
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