Concept KAI e Mazda3: legame profondo

Ci sono concept che nascono al solo scopo di attirare l’attenzione, in occasione dei Saloni automobilistici; altre, invece, che si presentano col preciso obiettivo di dare forma al futuro prossimo venturo. È il caso della splendida KAI, seducente progetto svelato da Mazda al Tokyo Motor Show nel 2017, che ha anticipato forme e soluzioni della successiva Mazda3. E qui occorre subito una premessa, perché un conto è creare una show car, cioè una concept mozzafiato fatta solo per stupire, altro è riuscire a traslarne l’impronta, in maniera il più possibile fedele, nel mondo della produzione di serie. Un passaggio delicato, che il più delle volte va incontro a inevitabili compromessi per riuscire a far coincidere il sogno con la realtà. Non, però, in Mazda. Nelle dinamiche della Casa giapponese, infatti, caparbietà e determinazione vanno sempre a braccetto; e i sogni, viaggiano su una corsia preferenziale.

Grazie a tutto questo, oggi sulla Mazda3 si ritrova l’identico appeal emozionale della concept KAI da cui deriva.

NULLA È LASCIATO AL CASO La prima traccia immediatamente identificabile sono i tratti stilistici dello stile Kodo – Soul of Motion: una filosofia estetica, nata da un'idea di bellezza intesa come pulizia delle forme, con un richiamo diretto all’abilità artigiana dei maestri Takumi, capaci di plasmare la realtà con i gesti sapienti delle loro mani. La cura artigianale è per Mazda un elemento fondamentale del processo di sviluppo, in cui modellisti, costruttori di stampi e ingegneri lavorano fianco a fianco per ottenere una forma artistica capace di mescolare tecnologia e purezza delle linee.

Ci è voluto più di un anno e mezzo di duro lavoro, e continuo confronto tra modelli in argilla (forti della loro complessità artigianale) e prototipi stampati in 3D, per raggiungere il risultato desiderato, la forma ideale. Ci sono elementi, infatti, che i processi di digitalizzazione non riescono a cogliere; ma che alla fine fanno la differenza.