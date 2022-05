Chiara Ferragni e Fedez: tocco glamour con la Vespa firmata Dior

La Vespa , motorino iconico della Piaggio, utilizzata spesso anche nel mondo del cinema, rappresenta uno dei prodotti per eccellenza del made in Italy. Essendo vista come un simbolo italiano, non poteva non essere protagonista di una serie di foto di Chiara Ferragni , l’influencer più nota in Italia da un po' di anni a questa parte. Il modello su cui l’imprenditrice digitale ha immortalato dei momenti a Portofino insieme al marito Fedez , è una Vespa 946 griffata Dior , quella che la Piaggio aveva annunciato a gennaio.

Le foto, postate dall’influencer sul suo profilo Instagram, non si può dire che non abbiano avuto successo. Sono più di 400mila i like ad un carosello di immagini che ritrae la Ferragni fra le verdi e fiabesche strade del paese ligure, in sella ad una Vespa che porta con sé la firma di uno degli stilisti di haute couture per eccellenza, Christian Dior. Il modello dello scooter è il 946 e riprende lo stile del primo esemplare sul mercato approdato nel 1946. La Piaggio, dopo il lancio, ha voluto realizzare una linea esclusiva alla quale si potessero affiancare i nomi dell’alta moda, fra cui spicca anche il nome di Giorgio Armani. Una delle caratteristiche della Vespa griffata Dior è il bauletto decorato con il motivo Dior Oblique che riprende la sella dello scooter, abbinato ai caschi della stessa fantasia, per conferirgli iconicità e classe. Nonostante il modello non sia accessibile a tutti di prezzo, la Piaggio sembra aver voluto scegliere proprio la coppia più amata del momento sui social per poter far tornare la Vespa sul palcoscenico, cercando di far riaccendere le luci su questo modello che, si può dire, non è mai passato di moda.

Vespa: la special edition di Justin Bieber è tutta bianca