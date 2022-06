Derubata la Honda 250 di Jeremias Rodriguez alla pista di Ottobiano

Furto per il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias . Il 33enne, appassionato di moto, è stato derubato della sua moto da cross, una Honda 250 cc, che si trovava nella pista South Milano a Ottobiano . L'episodio è avvenuto fra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno 2022, e la denuncia è stata poi presa il 25. L'argentino probabilmente spendeva spesso le giornate al motodromo e kartodromo. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi 2022 (vissuta per la seconda volta, in questo caso con il padre Gustavo) in cui Jeremias ha vissuto momenti difficili con tanta malinconia di casa (e chissà, magari anche della sua Honda), tornato poi a casa dalla sua amatissima Deborah che spesso era andata negli studi di Cologno per supportarlo, tutto si era andato risolvendo. Ma a quanto pare i “brutti momenti” sembrano non finire.

La compagna d'avventure

Jeremias era molto legato alla sua moto da cross, forse tanto quanto lo è alla sua fidanzata. Lo si evince dai post Instagram, specie in uno in particolare, dove lui la chiama “chiquitita” in didascalia di una foto della moto in bianco e nero. Proprio per questo il suo furto non sarà stata una gioia per lui. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, i ladri protagonisti sembra abbiano studiato il furto facendo attenzione ai minimi dettagli. I delinquenti, anzitutto, hanno tagliato la recinzione per poi disattivare le videocamere di sorveglianza, che hanno dato loro modo di entrare nel deposito senza problemi. I furti sono stati due: una tanica di benzina e la moto da cross di Rodriguez sulla quale era stato applicato il numero 88. Si spera che l’argentino possa ricongiungersi con la sua “amata” compagna.

