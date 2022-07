In tv accelera in sella a uno scooter: bambina contro le telecamere

Cosa è successo

È successo tutto all’improvviso, nella confusione generale del programma. I presentatori stavano applaudendo e cantando e non si sono accorti di quello che stava succedendo: la bambina è salita in sella allo scooter e convinta che il mezzo non fosse acceso, ha accelerato per divertimento. Non appena il due ruote si è mosso, la piccola ha capito cosa stava succedendo, come si vede dalla sua espressione preoccupata. A quel punto, era troppo tardi: lo scooter con la bambina in sella ha avanzato verso le telecamere (mentre uno dei conduttori cercava invano di fermarli) e si sono schiantati dietro le quinte. Da quanto è emerso, la piccola sta bene, si è presa solo un grosso spavento.

