Lapierre e Alpine uniscono le forze per commercializzare una nuova bici

Alpine e Lapierre hanno unito le loro forze e dato vita ad una collaborazione insieme. La partnership tra le due aziende ha visto presentare una nuova bicicletta al Gran Premio di Francia di Formula 1 sul Circuito Paul Ricard a Le Castellet . Un passo importante per i marchi che, insieme, portano avanti quei valori profondi che entrambi fanno costantemente confluire nei loro prodotti, che siano bici o altri veicoli, e che sono pregni di quello spirito incentrato sulle competizioni e le prestazioni. Le novità sulla bicicletta e tutte le sue caratteristiche saranno mostrate al Salone di Parigi in autunno, dal 17 al 23 ottobre 2022 .

La nuova bicicletta Lapierre x Alpine è stata presentata al Gran Premio di Francia dove ad assistere c’erano anche due figure importanti del mondo sportivo: Evita Muzic, ciclista professionista e Esteban Ocon, pilota di Formula 1 di BWT Alpine F1 Team. Olivier Camus, Direttore Marketing di Alpine si esprime così: “Alpine si impegna con il suo programma Rac(H)er a far crescere un vivaio di talenti femminili, con competenze ed esperienze che costituiscono un vantaggio differenziante in termini di performance. Oggi, la presenza di Evita Muzic rispecchia il nostro impegno per rendere il nostro ecosistema più inclusivo e fare della diversità il nostro punto di forza. Alla vigilia della partenza del primo Tour de France femminile, siamo molto orgogliosi di avere al nostro fianco figure esemplari come Evita nel suo settore.”

