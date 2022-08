Lo scooter ibrido, un "sogno" che potrebbe diventare realtà: il prototipo indiano

Le storie più belle, si sa, sono anche quelle più particolari e sorprendenti. E a volte giungono da posti lontani. Posti da cui forse non ci aspetteremmo mai di sentire un racconto del genere. Quello di oggi riguarda un uomo, il cui nome è Vipul Patel, che nel giro di 2 anni è riuscito a progettare e integrare un sistema ibrido sul suo scooter Honda Activa in India. Un impegno costante che gli ha regalato grandi soddisfazioni. Probabilmente Patel è stato spinto dal problema della benzina che ha dei prezzi alti ed essendo gli scooter il mezzo più usato in India, è riuscito ad impegnarsi al massimo per poter utilizzare un veicolo con cui risparmiare un po’.