Scrambler 1200: un pezzo del set di No Time to Die sarà in vendita

Chi non vorrebbe avere una moto o un'auto usata sul set di un film? Una di quelle il cui rombo è stato sentito ovunque in tutto il mondo e su tutti gli schermi. Una di quelle che ha solcato tante strade, fatto inseguimenti, portato attori di Hollywood di un certo calibro. Questo sogno diventerà realtà con l'asta di Scrambler 1200 modificate per riprese e stunt della pellicola cinematografica 007- No Time to Die , l'ultimo lungometraggio della serie di James Bond, ambientato in parte a Matera e con l’incredibile Daniel Craig.

Per i motociclisti e per quelli che oltre alla moto si dilettano ad andare in sala per godersi l’arte della cinematografia, l’asta programmata per queste Scrambler 1200 è il momento giusto per potersi accaparrare la compagna di avventure dell’intramontabile agente segreto Bond , oltre a potersi vantare di possedere un veicolo usato in un film d’azione.

Un pezzo di set

L’occasione la dà la Casa d’aste Christie's e EON Productions, produttrice proprio di No Time to Die, che per il del 60° anniversario dei film di James Bond ha organizzato una vendita di beneficienza divisa in 2 parti: quella che sarà dal 15 settembre al 5 ottobre e che sarà online vedrà in vendita abiti, spartiti musicali, oggetti e modellini tutti facenti parte delle pellicole cinematografiche, mentre l’altra che sarà in presenza il 28 settembre avrà all’asta una delle protagoniste dei lungometraggi, ossia la Triumph Scrambler 1200 XE usata nel film. Il valore stimato si aggira fra i 23.000 e i 34.000 euro, con il ricavato indirizzato all’ente di beneficienza Severn Hospice.

Attenzione però: la Scrambler non è omologata, indi per cui non si potrà circolare su strada con essa, essendo stata modificata al fine di poter essere sfruttata al meglio per le adrenaliniche sequenze volute da Lee Morrison, lo stunt coordinator di No Time to Die. Insomma… se la acquistasse, diventerebbe una bella moto da collezione!

