Roma, grave incendio a Termini: bruciati moto e scooter

Molte ambulanze sul posto

Per la precisione, ci troviamo in via Marsala: decine e decine tra moto e scooter sono stati avvolti dalle fiamme e molti di questi mezzi sono stati letteralmente carbonizzati. Secondo quanto appreso finora, interessati nell’incendio anche gli spazi esterni di alcuni negozi e attività nella via. Dal numero di ambulanze accorse, si teme che ci possano essere feriti e intossicati. Ancora nulla, invece, sulla possibile causa dell’incendio.

Dà fuoco alla Clio della fidanzata dell'ex dopo averla rigata di insulti