Kawasaki si "tinge di verde" per il suo ingresso green a EICMA 2022

A EICMA il presidente Kawasaki Motors Corporation, Hiroshi Ito, dopo aver confermato la “direzione green” del marchio, ha presentato una nuova gamma di modelli e prototipi, fornendo numerose informazioni specifiche rispetto alla visione aziendale rivolta al traguardo della neutralità carbonica.

Versione Ninja della Z

Innanzitutto, Mr Ito ha introdotto la versione Ninja della Z già mostrata a Colonia: alimentate tramite doppia batteria con una capacità massima di 3,0 Kw/h, entrambe le moto rispettano le normative sulla patente A1 e saranno in vendita nel 2023. Ancora più interessante, però, in anteprima europea, è stato l’unveiling del prototipo di motocicletta ibrida, in grado di passare rapidamente e facilmente dal motore a combustione interna a quello elettrico, che arriverà in gamma, in versione definitiva, già nel 2024.

Propulsore sperimentale a Idrogeno

Non sono mancati, poi, mezzi meno motociclistici e più orientati alla mobilità alternativa, come il triciclo elettrico "Noslisu". Ma per chi ama guardare lontano, una delle novità più interessanti è stata sicuramente il propulsore sperimentale a Idrogeno, basato sul motore Ninja H2 Supercharged, che utilizza l’iniezione diretta e l’idrogeno gassoso compresso come carburante. La carrellata sulle novità “green” - tutte sotto il cappello del nuovo simbolo, Go with Green Power - si è infine conclusa con la piccola Elektrode, motocicletta elettrica per il fuoristrada, già venduta in Nord America.

Novità sui modelli tradizionali

Per quanto riguarda l’attuale linea di modelli, è stata mostrata in anteprima la Ninja H2 SX con alcuni aggiornamenti di dettaglio, che vanno ad affiancare tecnologie avanzate come i sensori radar anteriori e posteriori di serie. Mr.Ito, infine, ha chiarito che nel biennio 2024-2025, Kawasaki prevede di introdurre, a livello globale, 30 motociclette con motore a combustione interna. Di cui circa la metà rispetteranno le normative europee e saranno quindi commercializzate anche sul nostro mercato. E noi, non vediamo l’ora di scoprirle!

